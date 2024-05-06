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АНАЛІТИКА

Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК

 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

Про це Боррель сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель сказав, що ЄС має бути креативнішим і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну.

"Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", - сказав Боррель.

"Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу - давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти (обладнання) вдома", - додав він.

На Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна присутні понад 140 компаній з 25 країн-членів ЄС, зазначив Боррель.

Нагадаємо, на початку весни Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Боррель виступає за те, щоб частка прибутків від заморожених російських суверенних активів була спрямована на військову підтримку України.
Ключові теги: ЄС
 

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