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АНАЛІТИКА

У березні від управління арештованими активами до бюджету надійшло ₴44,6 мільйона - депутат

08:49 06.05.2024 |

Економіка

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні 2024 року забезпечило 44,6 млн грн надходжень до державного бюджету.

Про це йдеться в аналітичному дайджесті про результати роботи АРМА, оприлюдненому народним депутатом Ярославом Железняком у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У березні 2024 року АРМА забезпечило 44,6 мільйона гривень надходжень до державного бюджету України від управління активами. Це на 6,6 млн грн більше, ніж у лютому», - йдеться в повідомленні.

Також у березні АРМА підписало протокол з продажу активу з переможцем першого електронного аукціону через систему Prozorro.Продажі - 1,2 тис. т зерна озимої пшениці 4 класу на суму 4 916 500,00 грн. Станом на 22 березня переможець сплатив за актив в повному обсязі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд погодив АРМА купівлю військових облігацій на 1,7 млрд грн.
 

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