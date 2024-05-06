У березні від управління арештованими активами до бюджету надійшло ₴44,6 мільйона - депутат

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні 2024 року забезпечило 44,6 млн грн надходжень до державного бюджету.

Про це йдеться в аналітичному дайджесті про результати роботи АРМА, оприлюдненому народним депутатом Ярославом Железняком у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У березні 2024 року АРМА забезпечило 44,6 мільйона гривень надходжень до державного бюджету України від управління активами. Це на 6,6 млн грн більше, ніж у лютому», - йдеться в повідомленні.

Також у березні АРМА підписало протокол з продажу активу з переможцем першого електронного аукціону через систему Prozorro.Продажі - 1,2 тис. т зерна озимої пшениці 4 класу на суму 4 916 500,00 грн. Станом на 22 березня переможець сплатив за актив в повному обсязі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд погодив АРМА купівлю військових облігацій на 1,7 млрд грн.