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Іноземні власники українських єврооблігацій вимагають поновити виплати, натомість списати частину боргу - WSJ
08:11 06.05.2024 |
Група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб поновити виплати відсотків по боргу вже наступного року.
Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Власники непогашених єврооблігацій України на суму 20 мільярдів доларів, нещодавно сформувала комітет і найняла юристів з Weil Gotshal & Manges та банкірів з PJT Partners PJT для ведення переговорів від свого імені.
Кредитори прагнуть, аби Україна уклала угоду, за якою відновить виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни. Деякі власники облігацій групи обговорювали ці плани з високопосадовцями в Києві.
США та їхні союзники занепокоєні тим, що надані Україні гроші опиняться в руках власників облігацій, якщо відновлять будь-яке обслуговування боргу. Країни Заходу погодилися надати Україні боргові канікули на суму близько 4 мільярдів доларів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що приватні кредитори можуть отримати виплати по боргу раніше, ніж вони.
Як зазначають, Україна готується розпочати переговори з власниками облігацій цього місяця, а радники Києва працюють над тим, щоб залучити до них уряди США та інших країн.
Представники МВФ та деякі члени групи власників облігацій зустрілися у квітні у Вашингтоні, де представники фонду зазначили, що загальний обсяг списання боргу з приватного сектору може бути більшим, ніж зараз показують ринки облігацій. За даними AdvantageData, українські облігації торгуються на рівні від 25 до 35 центів за долар, що означає втрати до 15 млрд доларів.
Кредитори кажуть, що вони оптимістично налаштовані щодо стабілізації фінансів України. Країна отримала вкрай необхідну допомогу від США та Європи і збільшила свої валютні резерви до рекордно високого рівня.
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