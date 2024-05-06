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G7 на чолі із США обговорює надання Україні 50 мільярдів із прибутку російських активів - Bloomberg
08:07 06.05.2024 |
США ведуть переговори з близькими партнерами, щоб надати Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, витрати будуть погашені коштом прибутків від суверенних російських активів.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За словами джерел Bloomberg, США наполягають на укладенні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні.
За їхніми ж словами, дискусії на цю тему були складними, і на досягнення угоди можуть піти місяці.
Більшість європейських країн виступають проти повної конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, на їхню думку, можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку відплати з боку Росії.
Наполегливість США, по суті, зводиться до пошуку способу надати Україні якомога більшу підтримку швидко, шляхом кращої мобілізації прибутків, отриманих від заморожених активів, вважають джерела Bloomberg.
Згідно з фінансовими результатами Euroclear, за перший квартал заморожені російські активи на суму близько 159 мільярдів євро принесли чистий прибуток у розмірі 557 мільйонів євро 601 мільйон доларів з 15 лютого. З 2023 року ці активи принесли близько 3,9 млрд євро чистого прибутку.
Очікується, що ці активи генеруватимуть близько 5 мільярдів євро непередбачених прибутків щороку, і центральним елементом пропозиції США є спрямування цих надходжень на збільшення обсягу підтримки, яку отримує Україна в найближчій перспективі.
Інший варіант передбачає, що союзники випустять облігації на суму близько 50 мільярдів доларів через спеціальний фонд, який буде фінансуватися коштом "несподіваних" прибутків. Оновлені плани передбачають залучення аналогічних сум.
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