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Великий бізнес цьогоріч сплатив майже ₴158 мільярдів податків
17:06 03.05.2024 |
Великі платники податків у січні-квітні 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
"В цілому, протягом січня - квітня 2024 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду державного бюджету в розмірі 157,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
У розрізі основних податків у січні-квітні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:
* податку на прибуток в 4,8 раза або +52,6 млрд грн (надійшло 66,5 млрд гривень);
* дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність +31,9 млрд грн (надійшло 32,0 млрд гривень);
* податку на додану вартість на 6,2% або +2,3 млрд грн (надійшло 39,6 млрд гривень);
* податку на доходи фізичних осіб на 31,1% або +2,3 млрд грн (надійшло 9,7 млрд гривень);
* акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 28,6% або +1,8 млрд грн (надійшло 8,3 млрд гривень).
Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 року склали 13,9 млрд грн, що на 26,1% або на 2,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у січні - квітні 2024 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становили 504,7 млрд гривень, в тому числі до дер
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