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Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк
12:41 03.05.2024 |
Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
"НБУ зберігає незмінним прогноз дефіциту бюджету на 2024 рік на рівні 20,7% ВВП. Вагомим джерелом його покриття залишатиметься міжнародна допомога, яка цього року становитиме 37,9 млрд дол. США", - йдеться в звіті.
Зазначається, що в наступні роки очікується поступове зменшення зовнішнього фінансування: у 2025 році - до 25,1 млрд дол. США, а у 2026 році - до 12,6 млрд дол. США.
Однак, за прогнозом НБУ, розширення внутрішньої ресурсної бази на тлі швидкої нормалізації економіки та впровадження додаткових фіскальних заходів посприяють зменшенню дефіциту бюджету у 2025 році до 13,5%, а у 2026 році - до 7,5% ВВП.
У Нацбанку зауважують, що значне міжнародне фінансування також дасть змогу Національному банку і далі покривати структурний дефіцит на валютному ринку. Надалі він поступово звузиться завдяки поступовій нормалізації функціонування економіки. Очікується, що інвестиційні та боргові залучення приватного сектору зростатимуть, а попит населення на іноземну валюту - зменшиться. В результаті обсяг міжнародних резервів коливатиметься в межах 39-44 млрд дол. США впродовж 2024-2026 років і буде достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
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