Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк

Національний банк України залишив незмінним прогноз дефіциту бюджету на рівні 20,7% ВВП у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"НБУ зберігає незмінним прогноз дефіциту бюджету на 2024 рік на рівні 20,7% ВВП. Вагомим джерелом його покриття залишатиметься міжнародна допомога, яка цього року становитиме 37,9 млрд дол. США", - йдеться в звіті.

Зазначається, що в наступні роки очікується поступове зменшення зовнішнього фінансування: у 2025 році - до 25,1 млрд дол. США, а у 2026 році - до 12,6 млрд дол. США.

Однак, за прогнозом НБУ, розширення внутрішньої ресурсної бази на тлі швидкої нормалізації економіки та впровадження додаткових фіскальних заходів посприяють зменшенню дефіциту бюджету у 2025 році до 13,5%, а у 2026 році - до 7,5% ВВП.

У Нацбанку зауважують, що значне міжнародне фінансування також дасть змогу Національному банку і далі покривати структурний дефіцит на валютному ринку. Надалі він поступово звузиться завдяки поступовій нормалізації функціонування економіки. Очікується, що інвестиційні та боргові залучення приватного сектору зростатимуть, а попит населення на іноземну валюту - зменшиться. В результаті обсяг міжнародних резервів коливатиметься в межах 39-44 млрд дол. США впродовж 2024-2026 років і буде достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Як повідомлялося, від початку 2024 року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.