Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк

12:41 03.05.2024 |

Економіка

 
Національний банк України залишив незмінним прогноз дефіциту бюджету на рівні 20,7% ВВП у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"НБУ зберігає незмінним прогноз дефіциту бюджету на 2024 рік на рівні 20,7% ВВП. Вагомим джерелом його покриття залишатиметься міжнародна допомога, яка цього року становитиме 37,9 млрд дол. США", - йдеться в звіті.

Зазначається, що в наступні роки очікується поступове зменшення зовнішнього фінансування: у 2025 році - до 25,1 млрд дол. США, а у 2026 році - до 12,6 млрд дол. США.

 

Однак, за прогнозом НБУ, розширення внутрішньої ресурсної бази на тлі швидкої нормалізації економіки та впровадження додаткових фіскальних заходів посприяють зменшенню дефіциту бюджету у 2025 році до 13,5%, а у 2026 році - до 7,5% ВВП.

У Нацбанку зауважують, що значне міжнародне фінансування також дасть змогу Національному банку і далі покривати структурний дефіцит на валютному ринку. Надалі він поступово звузиться завдяки поступовій нормалізації функціонування економіки. Очікується, що інвестиційні та боргові залучення приватного сектору зростатимуть, а попит населення на іноземну валюту - зменшиться. В результаті обсяг міжнародних резервів коливатиметься в межах 39-44 млрд дол. США впродовж 2024-2026 років і буде достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

 

Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк

 
Як повідомлялося, від початку 2024 року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3315  0,04 0,11 39,8738  0,05 0,14
EUR 42,1796  0,00 0,01 42,9208  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,15 0,38 39,4400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес