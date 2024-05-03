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У першому кварталі ФОПи сплатили майже ₴14 мільярдів єдиного податку
11:49 03.05.2024 |
За підсумками І кварталу 2024 року фізичні особи-підприємці сплатили до бюджету понад 13,9 млрд грн єдиного податку.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Укрінформ.
«За І квартал 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 13,9 млрд гривень - це на 5,17 млрд більше, ніж було в І кварталі 2023-го. Маємо вражаючі темпи росту - 159%», - повідомив Гетманцев.
Він зазначив, що за минулий рік станом на 1 січня 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 38 млрд грн, на 5,11 млрд грн більше показника 2022 року.
Разом з надходженнями зростає і чисельність ФОПів. У 2023 році було зареєстровано 303,6 тис. новостворених бізнесів проти середньорічного показника останніх трьох років у 264,9 тисячі. Всього ж в Україні близько 2 млн фізичних осіб-підприємців.
Як повідомлялося, за даними Опендатаботу, українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.
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