Після розблокування кордону з Польщею товарообіг зріс на 20% - Мінагрополітики

Повне розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вже має позитивні результати, серед яких - збільшення вантажопотоку агропродукції з України на 20%.

Про це сказав в ефірі Українського радіо перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький передає Укрінформ.

«Польські фермери пішли, це дуже позитивно. Тому що логістика є дуже суттєвою частиною кінцевої собівартості продажу і доставки продукції. Чим дешевшою буде логістика, тим більшу ціну отримає український фермер та матиме більше ресурсів для продовження роботи. Якщо ми подивимося цифри у другій декаді квітня і зараз, після повного розблокування, то фактично маємо плюс 20%», - сказав він.

За даними Висоцького, одразу збільшився обсяг товарообігу, перш за все експорту, який відбувається автомобільним транспортом, йдеться про аграрну продукцію різних типів.

Зокрема, якщо в другій декаді квітня 2024 року середній обсяг перевезень становив 13 тис. тонн на добу, то 28-29 квітня - 16 тис. тонн.

Він висловив сподівання, що й надалі ситуація «залишатиметься поточною», тим більше, що для цього є певні передумови.

Висоцький нагадав про переговори між аграрними міністерствами й аграрними асоціаціями України на Польщі, «де вдалося на цифрах пояснити, що це не український фермер є проблемою для польського фермера».

«Потім провели ще декілька проміжних зустрічей по секторах, а далі підтвердили домовленості 23 квітня, коли вже вдалося врегулювати ситуацію, й погодили знову провести спільний дзвінок 7 травня», - зазначив перший заступник міністра агрополітики, підкресливши, що готовність надалі спілкуватися надає оптимізму, що «до такої проблеми ми не мали б повернутися в майбутньому».

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 29 квітня поляки розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску, тривали з 9 лютого. Головними вимогами протестувальників були заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.