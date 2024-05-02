Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги - Шмигаль

У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги - понад 9 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час наради з фінансово-економічних питань, повідомив він у Телеграмі.

"Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги. У березні уряд залучив рекордну суму - понад 9 млрд доларів. У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги", - зазначив Шмигаль.

Під час наради обговорили шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.

"Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду", - підкреслив Шмигаль.

Окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу. Готуються відповідні рішення.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Шмигаля, у квітні 2024 року Україна виплатила 60,5 мільярдів гривень пенсій і 5,3 мільярда гривень житлових субсидій.