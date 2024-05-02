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Глава Нацбанку порахував, чи покриють активи РФ збитки України від війни
17:53 02.05.2024 |
Заморожених активів Російської Федерації не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного в інтервʼю "Ми-Україна".
Як пояснив Пишний, сума заморожених активів країни-терориста складає близько 300 млрд доларів.
"Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260-280-300, в залежності від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько 300 млрд доларів", - зауважив голова НБУ.
За словами Пишного, Україна розглядає заморожені активи Росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.
Згідно з "швидкою" оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року, повномасштабна війна завдала Україні збитків на 500 млрд доларів. У зв'язку з цим, заморожених активів не вистачить для їх покриття.
"Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні і для супротиву, і для компенсацій", - відзначив Пишний.
Заморожені активи Росії
Після початку повномасштабної війни Захід заморозив близько 300 млрд доларів російських активів. Наразі конфіскувати їх не вдалось через юридичні, а також репутаційні ризики. Втім, це питання продовжує порушуватись.
В середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс припускав, що заморожені активи ворога можуть використати в якості застави для надання Україні кредитів.
Нещодавно підписаний головою Білого дому Джо Байденом закон про підтримку України також дозволяє його адміністрації конфіскувати заморожені активи Росії на користь України. Мова йде про близько 5 млрд доларів. Втім, як пишуть ЗМІ, Штати ймовірно не зроблять цього без згоди з боку інших членів G7 та Європейського союзу (ЄС).
Тим часом країни G7 планують порушити питання заморожених активів до найближчого саміту, який запланований на червень.
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