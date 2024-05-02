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АНАЛІТИКА

Виплата пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, відновлюється після її проходження - Мінсоцполітики

13:05 02.05.2024 |

Економіка

 

У березні завершився термін виплати пенсії пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до повномасштабного вторгнення РФ та не пройшли ідентифікацію до 31 березня. Виплати на карти відновляться тільки після її проходження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"У березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації - завершився. Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року), - пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, не перераховуються на банківські картки", - зазначили у Мінсоцполітики.

Там наголосили, що ідентифікацію можна пройти і зараз. Після цього виплата пенсії буде продовжена. Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непройдену ідентифікації.

Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію в квітні, - виплати поновлять у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи.
За матеріалами: Економічна правда
 

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