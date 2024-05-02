Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

12:15 02.05.2024 |

Економіка

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

 

У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни. Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу та збільшення внутрішнього попиту, а також уповільнення темпів інфляції сприяли позитивним настроям респондентів усіх секторів у найближчій перспективі. Водночас стримуючими чинниками залишаються пошкодження енергетичних об'єктів, збільшення витрат на логістику й оплату праці та брак кваліфікованих кадрів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У квітні 2024 року ІОДА зріс до 52.3 з 52.0 у березні.

Підприємства будівництва продемонстрували найоптимістичніші очікування щодо економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури, збільшення внутрішнього попиту та сприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 53.4 порівняно з 53.5 у березні.

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

 

Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також прогнозували збільшення закупівлі послуг підрядників, незважаючи на збереження негативних оцінок щодо їх доступності та вартості.

Підприємства сфери послуг поліпшили очікування щодо своїх економічних перспектив завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс зріс до 53.1 у квітні з 50.6 у березні.

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

 

Респонденти посилили свої прогнози стосовно зростання обсягів нових замовлень, наданих послуг, а також послуг під час їх виконання.

Підприємства торгівлі дещо послабили позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, враховуючи негативний вплив від збільшення логістичних витрат через блокування західного кордону: секторальний індекс у квітні становив 51.8 (у березні був 55.1).

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

 

Торговельні компанії менш упевнено очікували на збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Респонденти зберегли позитивні прогнози щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, та послабили оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, сталому споживчому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у квітні становив 51.7 (у березні - 51.0).

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

 

Респонденти очікували на подальше збільшення обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, зокрема експортних. Водночас промисловці дещо посилили негативні оцінки щодо зменшення обсягів незавершеного виробництва, а також запасів сировини та матеріалів. Залишки готової продукції очікувалися на рівні попереднього місяця.

На тлі високих темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, очікували на подальше здорожчання власної продукції / послуг.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Незначне збільшення загальної кількості працівників очікували опитані представники сфери будівництва, водночас респонденти сфери торгівлі погіршили свої оцінки та разом з іншими секторами прогнозували незначне скорочення персоналу.
За матеріалами: НБУ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6370
  0,1219
 0,31
EUR
 1
 42,2986
  0,0655
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес