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Україна вийшла на довоєнні показники експорту - міністр економіки
13:53 01.05.2024 |
У квітні Україна експортувала рекордні 13 млн т продукції; у грошовому вимірі експорт сягнув 3,3 млрд дол.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
«За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту - 13,1 млн т. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощуванням обсягів експорту, передовсім несировинного», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.
Також реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.
Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності "ліній солідарності", передусім із Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.
Як повідомлялось, 1 березня в Лондоні в межах візиту до Великої Британії української делегації було оголошено про розширення Програми доступного страхування суден UNITY, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd's of London спільно з урядом України.
Страхувати за програмою можна не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, а й судна, що перевозять усі невійськові вантажі, в тому числі метал; страхування доступне і для контейнерних перевезень.
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