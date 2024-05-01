Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пенсійний фонд профінансував усі соціальні виплати за квітень
10:46 01.05.2024 |
Пенсійний фонд України у квітні 2024 року профінансував пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати на загальну суму 68,6 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Так, на пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 5,3 млрд грн, на страхові виплати - 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,6 млрд грн.
Також у квітні органи Пенсійного фонду надали 1075 тис. послуг особам за зверненнями.
Як повідомлялося, залучення макрофінансової допомоги від Євросоюзу, США та інших держав дозволяє Україні вчасно та в повному обсязі виплачувати допомоги громадянам, реалізувати інші соціальні проєкти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У квітні розпочав свою роботу електронний тендерний майданчик Gazotrade
|Агрохолдинг МХП Косюка виходить на ринок Албанії
|Українці задекларували понад 218 мільярдів гривень доходів за минулий рік
|Частка угод із купівлі житла на умовах розстрочки досягла 95% - група DIM
|Пенсійний фонд профінансував усі соціальні виплати за квітень
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.05.24
|Українці за перший квартал відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси відкривали найчастіше
Бізнес
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї