Пенсійний фонд профінансував усі соціальні виплати за квітень

Пенсійний фонд України у квітні 2024 року профінансував пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати на загальну суму 68,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так, на пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 5,3 млрд грн, на страхові виплати - 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,6 млрд грн.

Також у квітні органи Пенсійного фонду надали 1075 тис. послуг особам за зверненнями.

Як повідомлялося, залучення макрофінансової допомоги від Євросоюзу, США та інших держав дозволяє Україні вчасно та в повному обсязі виплачувати допомоги громадянам, реалізувати інші соціальні проєкти.