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АНАЛІТИКА

Українці за перший квартал відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси відкривали найчастіше

09:44 01.05.2024 |

Економіка

 

Упродовж першого кварталу 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік, та 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на Єдиний державний реєстр.

Зазначається, що лідером за кількістю нових справ залишається Київ. За перший квартал поточного року у столиці зареєстрували 10 252 нових бізнесів - це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина - 6,8 тисячі новостворених бізнесів, на третьому - Київщина - 5,7 тисячі нових ФОПів.

Українці за перший квартал відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси відкривали найчастіше

 

Чверть нових бізнесів займаються роздрібною торгівлею - це найпопулярніша сфера протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування.

Українці за перший квартал відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси відкривали найчастіше
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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