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АНАЛІТИКА

Українці за квітень придбали майже 6 тисяч нових авто

09:39 01.05.2024 |

Економіка

 

Упродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис нових легкових авто, що на 11% більше, ніж торік.

Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota - 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт) залишається Renault. Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу.

Також у топ-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од, та Skoda - 317 авто.

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила - 484 од.

Усього, з початку року, українці придбали 22,2 тис нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

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