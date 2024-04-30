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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Кабмін виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв'язку, що займається відповідними закупівлями", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.
За його словами, за виділені кошти 300 тис. дронів буде поставлено нашим Силам безпеки та оборони.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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