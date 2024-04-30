Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів - Шмигаль

 

Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв'язку, що займається відповідними закупівлями", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, за виділені кошти 300 тис. дронів буде поставлено нашим Силам безпеки та оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес