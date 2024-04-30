Переможцями сьомої хвилі програми «Власна справа» стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи ₴127 мільйонів.

Від початку дії програми "Власна справа" її переможцями вже стали понад 16 тисяч українців, які отримають ₴3,8 мільярда на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що цого року переможцями сьомої хвилі програми стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи ₴127 мільйонів.

"Понад 16 тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа" і отримають від держави мікрогранти на старт або масштабування свого бізнесу загалом на ₴3,8 мільярда. Більшість з них - це підприємці, які беруть грант, щоб інвестувати у розвиток свого бізнесу, нарощування обсягів продукції чи послуг, освоєння нових видів діяльності. І при цьому вони створюють нові робочі місця. Загалом переможці програми створять понад 35 тисяч нових робочих місць в усіх регіонах країни", - наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів сьомої хвилі 50% жінок, 41% чоловіків та 9% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (70 осіб), Івано-Франківської області (60 осіб), Київської області (42 особи) та міста Києва (39 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами сьомої хвилі є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 169 осіб; тимчасове розміщування й організація харчування - 94 особи; переробна промисловість - 69 осіб.

Як повідомлялося, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від ₴50 до ₴250 тисяч. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.