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«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили вже понад 118 тисяч українців

18:00 29.04.2024 |

Економіка

«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили вже понад 118 тисяч українців

 

Від початку проєкту "Армія відновлення", станом на 28 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили 118,15 тис. безробітних.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Так, станом на 29 квітня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (21 983 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних: Донецька (14 158 направлень), Київська (13 537), Полтавська (12 878) та Чернігівська (12 854) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 838 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросла до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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