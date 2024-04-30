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Аукціони на Prozorro.Продажі цьогоріч поповнили бюджети на понад ₴2 мільярда

17:42 29.04.2024 |

Економіка

 

Із початку 2024 року, станом на 29 квітня, на платформі Prozorro.Продажі завершилося 5,5 тис. успішних аукціонів, за результатами яких до бюджетів різних рівнів надійшло 2,06 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2024 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на понад 2 млрд гривень. Таку суму принесли 5,5 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - йдеться в повідомленні.

Найбільший обсяг доходів був отриманий від продажу активів банків-банкрутів - 561,60 млн грн. Крім того, до п'ятірки напрямів за обсягами увійшли мала приватизація державної та комунальної власності (424,35 млн грн), продаж та оренда землі (344,07 млн грн), комерційний продаж (211,73 млн грн) та продаж майна та активів (193,59 млн грн).

Наразі ще 2 082 аукціони знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів на 1,15 млрд грн.

Станом на 29 квітня у системі оголошено понад 5,8 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи АТ «Укрбудінвестбанк» із заставою у вигляді туристичних апартаментів в Одесі. Початкова ціна лоту - 57,9 млн грн.
 

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