В Україні в I кв.-2024 на 7% збільшився продаж сільгоспземель, ціни на землю підвищилися на 11,2% - KSE

Капіталізація ринку сільгоспземель в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилася на 202,5 млрд грн завдяки зростанню на 7% кількості угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення, а також підвищенню цін на землю на 11,2%, повідомив віцепрезидент Київської школи економіки (KSE) з економічної освіти, професор Олег Нів'євський на семінарі "Ринок земель: нові гравці, нові виклики, нові перспективи", організованому KSE і програмою USAID АГРО.

За його інформацією, в Україні в першому кварталі 2024 року було укладено 25,7 тис. угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення сукупним обсягом 58,8 тис. га, що на 7% перевищує показники четвертого кварталу 2023 року, в якому було зафіксовано рекордну кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель за весь час після початку повномасштабного вторгнення.

За результатами перших трьох місяців цього року, середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилася на 11,2%. Якщо в четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тис. грн, то в січні-березні 2024 року зросла до 42,0 тис. грн/га. Таким чином, капіталізація ринку сільгоспземель від початку поточного року зросла на 202,5 млрд грн, констатував Нів'євський і пов'язав ці явища, зокрема, з відкриттям доступу юридичних осіб до ринку землі з 1 січня 2024 року.

"Незважаючи на повномасштабну війну і досить обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Яскравим свідченням тому є нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнту ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектору та землевласників залучити додаткове фінансування на суму $25 млрд, що можна порівняти зі щорічними фінансовими потребами аграріїв і землевласників", - зазначив віцепрезидент KSE.

Експерт KSE Агроцентр Роман Нетер повідомив, що в січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2957 сільськогосподарських ділянок сукупною площею 8,5 тис. га. При цьому трохи менше половини транзакцій припало саме на березень 2024 року, коли своїм правом купівлі сільгоспземель скористалися 276 юридичних осіб, які придбали 1253 земельні ділянки сукупною площею 3,5 тис. га.

Він нагадав, що низка експертів наприкінці 2023 року перед запуском другого етапу ринку землі висловлювали побоювання щодо можливості акумулювання великими гравцями значних площ сільгоспугідь. Але за підсумками першого кварталу 2024 року ці побоювання не підтвердилися.

"Частка юросіб на ринку землі в першому кварталі становила лише 14,5%, тоді як решта угод, як і раніше, відбуваються між фізичними особами. Водночас відкриття доступу юридичним особам до ринку земель уже позитивно позначається не лише на ліквідності, а й на прозорості ринку", - наголосив Нейтер.

Директорка програми USAID АГРО Ксенія Сидоркіна розповіла, що розвиток ринку сільгоспземель дедалі більше впливає на систему публічних фінансів громад після перенаправлення до держбюджету ПДФО, сплаченого військовослужбовцями. Із січня 2024 року зростання надходжень, пов'язаних із сільгоспземлями, на чверть компенсувало зниження інших податкових надходжень громад. Наприклад, лише в лютому цього року податки, пов'язані із сільгоспземлею, забезпечили 13% усіх податкових надходжень громад порівняно з 10% у лютому 2023 року, і сягнули 3 млрд грн, що на 20% вище за аналогічний показник минулого року.

"Ринок земель сільськогосподарського призначення - це додатковий ресурс для відновлення територій, потенціал якого ще належить реалізувати спільними зусиллями уряду, законотворців і громад", - сказала керівниця USAID АГРО та висловила впевненість у необхідності реалізації реформи просторового розвитку територій і низки інших проєктів із консолідації земель, розвитку зрошення, доступного кредитування для малих і середніх агровиробників, зокрема і за підтримки Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, а також за підтримки Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Сидоркіна повідомила, що експерти з міжнародного права консорціуму компаній Civitta, Aequo та EasyBusiness за підтримки програми USAID АГРО розробили концепцію гармонізації земельного законодавства України до права ЄС. Вона передбачає розробку та ухвалення 14 законодавчих актів, які сприятимуть наближенню українського законодавства до європейського, розвитку земельних відносин та агросектору загалом.