Українці задекларували 80 мільярдів гривень доходів

Українці подали понад 120 тисяч декларацій про доходи у 2023 році на понад 80 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"На сьогодні за 2023 рік подано вже більше 120 тис. декларацій про доходи. Це на 15 тис. більше, ніж минулого року. Задекларовано доходів вже на суму понад 80 млрд грн", - зазначив він.

За словами нардепа, до кінця подання декларацій залишилося два дні - до 1 травня.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.