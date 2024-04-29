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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна виставить 49% у мережі АЗС Shell на аукціон

 

Фонд державного майна (ФДМУ) планує виставити націоналізовану частку у розмірі 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон і не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell.

Про це голова ФДМУ Віталій Коваль повідомив у відповідь на запит української редакції Forbes.

Він зауважив, що аукціон з продажу частки - це єдиний механізм, який буде використовувати Фонд, проте Shell також зможе взяти участь в аукціоні.

ФДМУ вважає, що чим більшою буде конкуренція за такий актив, тим більшу користь отримає державний бюджет.

Наразі Фонд не готовий назвати орієнтовні строки проведення такого аукціону. Процедурі аукціону передує значна кількість дій та вирішення проблем, з якими стикається Фонд під час реєстрації права власності, а також вирішення питань щодо визначення стартової вартості лоту. Наразі Фонд здійснює заходи з зняття арешту, заборон вчинення реєстраційних дій.

Як повідомлялося, минулого тижня в управління Фонду держмайна за рішенням суду перейшло 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує автозаправною компанією та належало ексголові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні - ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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