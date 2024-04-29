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Держборг України за місяць зріс більш ніж на 7 млрд доларів
14:03 29.04.2024 |
У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд - до 5,924 трлн грн.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Зазначається, що станом на 31 березня державний та гарантований державою борг України становив 5,92 трлн грн або $151,05 млрд. Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг - 4,24 трлн грн (71,56% загальної суми), або $108,09 млрд.
Так, державний борг України становив 5,61 трлн грн (94,74%), або $143,1 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 3,99 трлн грн (67,43%), або $101,85 млрд. Державний внутрішній борг становив 1,61 трлн грн (27,31%), або $41,25 млрд.
Гарантований державою борг України становив 311,7 млрд грн (5,26%), або $7,95 млрд.
Різке зростання державного боргу відбулося внаслідокз $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів. Джерело: https://biz.censor.net/n3486837
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