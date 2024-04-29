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Майже половина українців не мають наміру брати відпустку у 2024 році - опитування Rakuten Viber
45% українців вважають відпустку 2024 року несвоєчасною, водночас 36% планують відпочити з близькими або друзями в Україні чи за кордоном, свідчать результати онлайн-опитування, проведеного компанією Rakuten Viber 26 квітня серед понад 36 тисяч користувачів.
При цьому повідомляється, що 2023 року під час аналогічного опитування несвоєчасною назвали відпустку 68% респондентів, а відсоток охочих відпочити за рік зріс.
"25% планують відпустку в Україні (2023 року - 10%), ще 11% хочуть виїхати за кордон (2023 року - 6%). Кожен п'ятий респондент (19%) планує взяти кілька вихідних протягом року (у 2023 році - 16%)", - ідеться в пресрелізі за результатами опитування.
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