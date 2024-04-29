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Фонд держмайна за тиждень залучив майже ₴60 мільйонів на приватизаційних аукціонах
11:47 29.04.2024 |
Фонд державного майна України минулого тижня провів 13 аукціонів, на яких реалізував активів на 59,22 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З 22-26 квітня Фонд держмайна провів 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro.Продажі на загальну суму 59,22 млн гривень. За право власності на об'єкти змагалися 100 учасників. Зростання ціни активів відбулося у 1,8 раза», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП«Інжексбуд», який був проданий за 27,5 млн грн. Вартість активу зросла у 4,5 раза.
Цього тижня Фонд держмайна планує провести 16 приватизаційних аукціонів. Серед активів, що виставлені на торги, майнові комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, адмінбудівлі, гаражі та автомобіль - Audi, модель А8, стартова ціна якого становить 393,4 тис. грн.
На цьому тижні ФДМУ виставив на продаж єдиний майновий комплекс ДП «Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». До складу майнового комплексу входять 6 об'єктів нерухомого майна та 59 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп'ютерна та офісна техніка тощо). Загальна площа всіх будівель та споруд становить 899,2 кв. м. Стартова ціна - 255,2 тис. грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України у січні - березні 2024 року за підсумками приватизаційних аукціонів спрямував до бюджету 650 млн грн.
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