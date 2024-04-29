У пункті пропуску «Гребенне - Рава-Руська» відновився рух вантажівок

У пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» після 10:00 понеділка, 29 квітня, відновився пропуск вантажного транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 10:00 (за київським часом) польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Гребенне - Рава-Руська», - ідеться у повідомленні.

Оформлення і пропуск через кордон вантажних автомобілів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас, за наявною інформацією, на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту, підкреслили в ДПСУ.

На цей час з боку Польщі накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за «е-Чергою».

Як повідомляв Укрінформ, з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції).

Станом на 25 квітня польські фермери продовжили блокування і пропускали лише кілька транспортних засобів на годину.