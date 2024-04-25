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Із 120 тонн проданого бурштину з України легальні тільки десь 40-50 – Мазепа

21:46 25.04.2024 |

Економіка

 

За оцінками бізнесмена Ігоря Мазепи лише близько 40-50% проданого з України бурштину добувається легально.

Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

"Зараз ситуація така, що з десь 100-120 тонн, які продаються бурштину з України, легально тільки 40, можливо, 50. Тобто, десь третина реально. Це ми бачимо з пропозиції української сировини в Китаї - найбільшому імпортеру бурштину. Точної цифри не знає ніхто, але більш-менш десь так і є", - зазначив бізнесмен.

За його словами, він планує і надалі інвестувати у видобуток бурштину.

"Ще планую розвивати проєкти з видобутку, бо зараз йде боротьба з росіянами за китайський ринок. Ми вже взяли в розробку другий кар'єр, можливо, купимо ще й третій", - додав він.

Довідково.

На початку 2014 року Україну охопила "бурштинова лихоманка". Нелегальний видобуток бурштину, пов'язаний з криміналом та тіньовими схемами, став проблемою. Проте з часом ситуація змінилася.

За даними Державної податкової служби, станом на січень 2024 року кілограм бурштинового сирцю коштує 10,7 тис грн. Це значно нижче, ніж у 2014-2015 роках, коли ціна була в п'ять разів вищою.

Зниження цін пов'язане з падінням попиту. Китай був основним покупцем українського бурштину. Проте зараз китайські компанії вже мають достатні запаси сировини, тому потреба в ньому зменшилася.

У світі не більше десяти країн мають поклади бурштину, а Україна має значні поклади цієї копалини.

Ігор Мазепа є співвласником компанії "Центр "Сонячне ремесло" - найбільшого в Україні приватного підприємства, яке займається промисловим видобутком бурштину. Крім Мазепи бенефіціаром компанії є Юрій Благодир, а засновником - Галина Симха.
За матеріалами: Економічна правда
 

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