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Шмигаль зустрівся з канцлером казначейства Британії - говорили про енергообладнання для України
15:53 25.04.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант обговорили потреби України в енергетичному обладнанні.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
Глава уряду зазначив, що газотурбінні установки та мобільні котельні допоможуть децентралізувати систему, зробити її менш вразливою до російських ударів.
Серед іншого, прем'єр подякував за лідерські позиції Британії в багатьох аспектах підтримки України, зокрема в плані фінансової допомоги й санкцій проти РФ.
«Продовжуємо реалізацію принципу «Росія заплатить». Дякуємо британським партнерам за підтримку ідеї конфіскації російських активів», - заявив він.
Шмигаль наголосив, що Україна також цінує підтримку Британії в оборонній сфері. Він відзначив ефективність британської військової допомоги й висловив подяку за підготовку наступного пакета, куди увійдуть системи протиповітряної оборони.
«Це надзвичайно важливо для захисту українців», - наголосив прем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський обговорив із канцлером казначейства Британії заходи для розширення санкцій проти Росії.
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