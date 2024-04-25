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АНАЛІТИКА

Шмигаль зустрівся з канцлером казначейства Британії - говорили про енергообладнання для України

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант обговорили потреби України в енергетичному обладнанні.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Глава уряду зазначив, що газотурбінні установки та мобільні котельні допоможуть децентралізувати систему, зробити її менш вразливою до російських ударів.

Серед іншого, прем'єр подякував за лідерські позиції Британії в багатьох аспектах підтримки України, зокрема в плані фінансової допомоги й санкцій проти РФ.

«Продовжуємо реалізацію принципу «Росія заплатить». Дякуємо британським партнерам за підтримку ідеї конфіскації російських активів», - заявив він.

Шмигаль наголосив, що Україна також цінує підтримку Британії в оборонній сфері. Він відзначив ефективність британської військової допомоги й висловив подяку за підготовку наступного пакета, куди увійдуть системи протиповітряної оборони.

«Це надзвичайно важливо для захисту українців», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський обговорив із канцлером казначейства Британії заходи для розширення санкцій проти Росії.
Ключові теги: Британія
 

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