Шмигаль зустрівся з канцлером казначейства Британії - говорили про енергообладнання для України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант обговорили потреби України в енергетичному обладнанні.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Глава уряду зазначив, що газотурбінні установки та мобільні котельні допоможуть децентралізувати систему, зробити її менш вразливою до російських ударів.

Серед іншого, прем'єр подякував за лідерські позиції Британії в багатьох аспектах підтримки України, зокрема в плані фінансової допомоги й санкцій проти РФ.

«Продовжуємо реалізацію принципу «Росія заплатить». Дякуємо британським партнерам за підтримку ідеї конфіскації російських активів», - заявив він.

Шмигаль наголосив, що Україна також цінує підтримку Британії в оборонній сфері. Він відзначив ефективність британської військової допомоги й висловив подяку за підготовку наступного пакета, куди увійдуть системи протиповітряної оборони.

«Це надзвичайно важливо для захисту українців», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський обговорив із канцлером казначейства Британії заходи для розширення санкцій проти Росії.