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Кабмін вніс готель «Українам у Києві до переліку великої приватизації
13:39 25.04.2024 |
Кабінет міністрів вніс до переліку об'єктів великої приватизації державне підприємство "Готель "Україна". Відповідне розпорядження уряду за №352-р датоване 23 квітня.
Фонд держмайна вже визначив стартову ціну для "України" - понад 1 млрд грн без ПДВ. Виставити актив на приватизацію планують наприкінці літа.
Голова Фонду держмайна Віталій Коваль упевнений, що вартість продажу буде набагато вищою. На його думку, державні готелі "Україна" та "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві можуть стати флагманами приватизації у 2024 році.
Цими столичними готелями вже зацікавилися три всесвітньо відомі мережі. Голова ФДМ відмовився назвати компанії, які цікавляться готелями, щоб не зашкодити процесу приватизації.
Чотиризірковий готель "Україна" (до 2001 року - "Москва") розташований на вулиці Інститутській, 4. 14-поверхова споруда збудована на місці хмарочоса Гінзбурга - багатоповерхового прибуткового будинку "короля підрядників" Лева Гінзбурга. Свого часу готель був одним із найвищих хмарочосів на території сучасної України.
Для розміщення готель пропонує понад 300 номерів різних категорій: бізнес-люкс, люкс, покращений стандарт, стандарт, економ, ексклюзивні номери (представницький люкс та дуплекс). У готелі два ресторани площею 94 та 450 кв. м з можливістю обслуговування від 30 до 160 осіб, а також два банкетні зали площею 21 і 46 кв. м із можливістю обслуговування до 12 осіб.
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