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Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур
10:31 25.04.2024 |
Польські фермери станом на сьогодні блокують на кордоні рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська», пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"Станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в черзі на території Польщі загалом перебуває близько 150 вантажівок", - сказав він.
За його словами, певна кількість вантажівок їде через цей ПП, однак це незначна кількість. Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції - ред.).
Водночас через пункт пропуску «Ягодин» після розблокування відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках, зазначив Демченко, додавши, що за добу кордон перетнуло 1300 вантажівок.
Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав речник.
Як повідомлялось, у понеділок, 22 квітня, о 13.00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ - Ягодин», яка тривала з 9 лютого.
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