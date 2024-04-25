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Офіс генпрокурора заявив про закриття 20% справ проти бізнесу. Депутати сумніваються в цьому
За підсумками проведеного аудиту Офіс генерального прокурора закрив близько 19% кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу.
Про це під час зустрічі з бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена заявив заступник генпрокурора Дмитро Вербицький, пише українська редакція Forbes.
"Це не фінальний результат, робота по аудиту триває", - запевнив Вербицький.
У звіті Офісу генпрокурора зазначається, що загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито.
Найбільше справ було порушено Нацполіцією - 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) - 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) - 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) - 4% (261).
Крім того, протягом січня-лютого було скасовано 163 арешти майна. Найбільше у ДБР - майже 55% або 88 арештів. На другому місці Нацполіція - 28% (45 арештів), на третьому СБУ - 10% (17), на четвертому місці БЕБ - 8% (13).
Своєю чергою заступник голови Комітету з питань податкової політики та голова ТСК Верховної Ради з економічної безпеки Ярослав Железняк висловив сумнів у коректності наведених у звіті даних.
"Прочитав в новинах що тут виявляється Офіс Генпрокурора багато справ проти бізнесу закрив. Навіть цифра велика: 19% або 1218 справ. Думаю дивно, що ми по статистиці по БЕБ цього не бачили", - написав депутат у Telegram.
За його словами, БЕБ за січень-березень закрило лише два кримінальних провадження.
"Виглядає так, що хтось вирішив видати бажано за дійсне", - додав Железняк.
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