В Україні затвердили алгоритм дій прокурорів у справах щодо бізнесу

В Україні затвердили спеціальний стандарт діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування. Відповідний наказ у середу, 24 квітня, на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями та Радою бізнес-омбудсмена у Києві підписав генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє кореспондент LIGA.net.

"Це певний дороговказ, яким чином прокурор має здійснювати процесуальне керівництво у справах, що стосуються суб'єктів економічної діяльності", - зазначив Костін.

Генпрокурор додав, що дотримання цих стандартів враховуватиметься у щорічній оцінці діяльності прокурорів і, відповідно, матиме наслідки для потенційного кар'єрного зростання, а також пообіцяв притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі порушень.

Аудит показав, що із понад 1,4 млн зареєстрованих в Україні кримінальних проваджень лише 0,5% стосуються бізнесу.

Заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький повідомив, що за результатами перевірки закрили кожне пʼяте кримінальне провадження в галузі економіки.

Загалом було виявлено 6471 відкриту справу, що були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито.

Найбільше справ, що стосуються бізнесу, - 64% (4109) - було порушено Нацполіцією, 27% (1757) - Бюро економічної безпеки, 5% (344) - Державним бюро розслідувань, 4% (261) - Службою безпеки України.

Також протягом останніх трьох місяців удвічі зменшилася кількість обшуків та арештів майна підприємств, зазначив Вербицький.