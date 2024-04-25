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АНАЛІТИКА

Україна ратифікувала «цифрову торгівлю» з Британією

Україна ратифікувала «цифрову торгівлю» з Британією

 

Ратифікація Верховною Радою Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачань та сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Набрання чинності Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією сприятиме зменшенню вартості адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій, використанню електронного цифрового підпису, електронних контрактів та рахунків для здійснення міжнародної торгівлі. Вона закріплює основні правила для торгівлі цифровими товарами та послугами між державами, а також сприятиме поглибленню участі України у глобальній економіці та підвищенню іміджу нашої держави як торговельного партнера», - сказала Свириденко.

Вона наголосила, що Угода стане важливим кроком дієвого інструменту підтримки національної економіки у воєнний час, а також в період повоєнної відбудови.

Угода є правовим фундаментом для більшого розвитку цифрової економіки - від електронної комерції до кібербезпеки - торгівлі цифровими продуктами й послугами між Україною та Великою Британією.

Це торгова угода нового покоління орієнтована, передусім, на запобігання появи бар'єрів у майбутньому. Це важливо, адже держави у світі дедалі сильніше регулюють цифрову сферу. Для українських ІТ компаній збереження вільного доступу на ринки - базова умова подальшого розвитку.

Свириденко зазначила, що Сполучене Королівство є одним з основних партнерів нашої держави з експорту послуг у сфері телекомунікації, комп'ютерних та інформаційних послуг. У 2022 році експорт зазначених послуг склав 471,3 млн доларів, а імпорт - 46,7 млн доларів.

Як повідомлялось, Угода про цифрову торгівлю доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.

Британська сторона вже завершила внутрішньодержавні процедури. Тому Угода набуде чинності після виконання всіх внутрішньодержавних процедур в Україні.
Ключові теги: Британія
 

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