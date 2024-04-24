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Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

14:09 24.04.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого й системного управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, формат коаліцій спроможностей було створено у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Наразі вже створено вісім коаліцій.

"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи в рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", - сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками міністра за напрямами діяльності кожної коаліції.

За процедурою, на чолі кожної з восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні в усіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн, як Японія та Австралія.

"Міністерство оборони закликає всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії та приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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