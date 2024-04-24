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Держава компенсує аграріям 25% вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
13:30 24.04.2024 |
Агровиробники можуть отримати 25% компенсації вартості за рахунок бюджетних коштів придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
До оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.
"Програма допоможе агровиробникам оновити парк техніки і стати більш продуктивними. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 млрд грн і розраховуємо, що підтримкою від держави зможуть скористатись близько 4 000 аграріїв", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
На сьогодні до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 українських виробників сільгоспмашин та обладнання.
У міру надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися. Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.
Додається, що аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, якщо оберуть постачальника з переліку на сайті Мінекономіки. Після придбання необхідної техніки агровиробники мають подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
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