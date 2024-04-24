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Фінмоніторинг за І квартал виявив сумнівних операцій на ₴21,8 мільярда
10:57 24.04.2024 |
Державна служба фінансового моніторингу України у січні - березні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на суму 21,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу, передає Укрінформ.
"У І кварталі 2024 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів)...У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
У І кварталі 2024 р. сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті понад 2,1 млрд гривень.
Зазначається, що основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов'язаних з фінансуванням тероризму, військовою агресією з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Як повідомлялось, за минулий рік Держфінмоніторинг виявив сумнівних фінансових операцій на 102,1 млрд грн.
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