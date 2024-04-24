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АНАЛІТИКА

Уряд перерозподілив ₴5,5 мільярда на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених РФ

23:44 23.04.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким передбачено перерозподілити 5,5 млрд грн для збільшення видатків резервного фонду держбюджету за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу.

Таке рішення уряд ухвалив 23 квітня 2024 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Відповідними змінами буде забезпечено фінансування непередбачених заходів, зокрема пов'язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та зміцненням обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділяє понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій.
За матеріалами: Укрінформ
 

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