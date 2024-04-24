Уряд перерозподілив ₴5,5 мільярда на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених РФ

За прогнозами Gartner, світові витрати в галузі IT у 2024 році порівняно з 2023 роком зростуть на 8%, до $5,06 трильйона. Минулий прогноз передбачав зростання на 6,8%. Очікується також, що світові витрати на IT перевищать $8 трильйонів задовго до кінця десятиліття.

