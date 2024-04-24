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Кабмін компенсує прифронтовим громадам недоотримання ₴111 мільйонів місцевих податків

23:41 23.04.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл додаткової дотації за перший квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 207 бюджетів громад по всій Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 23 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яке передбачає другий етап розподілу додаткової дотації за І квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 207 бюджетів територіальних громад по всій Україні в обсязі 266,2 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 110,8 млн грн із загальної суми спрямують на компенсацію прифронтовим громадам за зменшення надходжень місцевих податків. Зокрема, плати за землю - 86,3 млн грн, єдиного податку 15,9 млн грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 8,6 млн грн.

Крім того, 155,4 млн грн підуть на компенсацію різниці фактичних надходжень податку на доходи фізосіб до рівня першого кварталу 2023 року.

Загалом 102 місцеві бюджети територіальних громад, на території яких ведуться (велися) активні бойові дії або деокуповані, отримають додаткову дотацію на загальну суму 160,1 млн грн.

Як повідомлялось, Кабмін 12 квітня 2024 року схвалив постанову, яка розширює можливості фінансування з держбюджету для компенсації втрат місцевих бюджетів, які можуть надавати пільги бізнесу на прифронтових територіях. Додаткова дотація тепер може бути використана для компенсації зменшення надходжень від ширшого, ніж торік, переліку основних місцевих податків. Можна компенсувати, у тому числі, податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок.
 

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