Уряд виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій

Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися", - наголосив глава уряду.

Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що "захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою".