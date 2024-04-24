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АНАЛІТИКА

Уряд виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій

23:39 23.04.2024 |

Економіка

 

Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися", - наголосив глава уряду.

Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що "захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою".

За матеріалами: Економічна правда
 

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