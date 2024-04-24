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АНАЛІТИКА

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

23:36 23.04.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 23 квітня, ухвалив рішення, яке допоможе залучити додатково EUR100 млн від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще одне рішення додає EUR15 млн від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій. Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих і середніх підприємств", - заявив він, повідомляє пресслужба уряду.

Крім того, Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністра, вже цього тижня очікується надходження EUR1,5 млрд за цією програмою Європейського Союзу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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