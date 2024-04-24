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Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
23:34 23.04.2024 |
Кабінет міністрів на засіданні 23 квітня ухвалив рішення щодо включення індустріального парку "BORSCHIV" на Тернопільщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що створення індустріального парку "BORSCHIV" ініційовано Борщівською міською радою.
Передбачається, що на території парку площею 30 га працюватимуть підприємства з виробництва борошна і круп, олії, білкових сумішей, борошняних продуктів, напівфабрикатів (у тому числі хлібобулочних напівфабрикатів тривалого зберігання), виробництва плодово-ягідної продукції, м'ясних та молочних продуктів, переробки та фасування овочів, фруктів, ягід.
"Також на території парку здійснюватиметься переробка лікарських трав. Продукція такого виробництва надалі використовується в фармацевтичній, парфумерно-косметичній, харчовій, лікеро-горілчаній промисловості.
Також учасниками парку будуть підприємства, що спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів, виробів з гіпсу, гіпсокартону, будівельних сумішей, виготовлення виробів з дерева, меблів тощо", - йдеться у повідомленні.
Наразі до реєстру індустріальних (промислових) парків разом з "BORSCHIV" включено 78 індустріальних парків.
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