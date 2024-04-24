Уряд схвалив звіт про виконання держбюджету на 2023 рік

Кабінет Міністрів 23 квітня схвалив звіт про виконання Державного бюджету України на 2023 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 23 квітня 2024 року, уряд прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», проєкт якого підготував Мінфін", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році уряд завдяки наполегливим зусиллям забезпечив фінансування видатків на оборону, а завдяки постійній підтримці міжнародних партнерів - видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, відновлення критичної інфраструктури та інші першочергові напрямки.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, із яких 433,9 млрд грн - гранти від міжнародних партнерів.

Видатки державного бюджету порівняно з 2022 роком збільшилися на 48,4% - до понад 4 трлн грн, із яких видатки на національну безпеку та оборону становили близько 2,65 трлн грн.

За результатами виконання держбюджету-2023 досягнуто: фінансування видатків на оборону та безпеку в обсязі 40,5% ВВП (у 1,7 раза більше, ніж у 2022 році), забезпечення підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, здійснення виплат соціальних допомог, компенсацій населенню в запланованих законом обсягах.

Як повідомлялось, у 2023 році до загального фонду державного бюджету із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн грн (або 30,9 млрд дол.).