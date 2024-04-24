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Данія виділяє понад 400 млн євро на відбудову та енергетику України
23:28 23.04.2024 |
Віцепрем'єрка України Юлія Свириденко та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу 23 квітня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Меморандум передбачає виділення урядом Данії близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 мільйонів євро - для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.
Фінансування буде скероване до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Він спрямований на зниження фінансових ризиків, перед якими постають компанії, що беруть участь у відбудові України.
Українсько-данський документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.
Нагадаємо також, що Данія нещодавно оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.
А минулого місяця Агенція оборонних закупівель України та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.
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