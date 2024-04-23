Опендатабот запускає сервіс для перевірки забудовників

Команда Opendatabot запустила проєкт «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов», який допоможе контролювати надійність забудовника.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Понад половина українських новобудов має судові процеси щодо земельних ділянок. Щоб українці могли самостійно перевіряти будівлі на законність та уникати проблем під час купівлі житла, команда Opendatabot запустила новий безоплатний проєкт «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для аналізу братимуть відкриті дані з Реєстру будівельної діяльності, Єдиного державного реєстру судових рішень, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Новий сервіс стане в нагоді покупцям житла, які зможуть контролювати надійність забудовника, а також журналістам-розслідувачам та громадським активістам, які зможуть стежити за належним містобудуванням і вчасно виявляти правопорушення.

Проєкт «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов» створений за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.

Як повідомлялося, інспектори ДІАМ проводитимуть перевірки на будівництві за допомогою електронного застосунку «Прозоре будівництво», який слугуватиме запобіжником корупційних проявів у галузі.