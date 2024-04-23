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АНАЛІТИКА

Рада розширила можливості АРМА у купівлі військових облігацій за валюту

13:54 23.04.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який розширює можливості АРМА у купівлі військових облігацій за валютні кошти.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За його словами, відповідний законопроєкт №10397 підтримали 299 депутатів.

"Рада дозволила управління АРМА грошовими коштами в іноземній валюті. Зможуть на арештовані гроші в іноземній валюті купувати військові облігації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 112 млн грн у вигляді доходу від військових облігацій.
 

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