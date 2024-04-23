Фінансові новини
- |
- 23.04.24
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада розширила можливості АРМА у купівлі військових облігацій за валюту
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який розширює можливості АРМА у купівлі військових облігацій за валютні кошти.
Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
За його словами, відповідний законопроєкт №10397 підтримали 299 депутатів.
"Рада дозволила управління АРМА грошовими коштами в іноземній валюті. Зможуть на арештовані гроші в іноземній валюті купувати військові облігації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 112 млн грн у вигляді доходу від військових облігацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністру аграрної політики Сольському повідомили про підозру
|Прем'єр Британії готується оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні
|Байден розповів Зеленському про майбутній пакет допомоги. Зеленський: У першій партії будуть ATACAMS
|Червінському продовжили строк тримання під вартою, без захисників. Зараз він у СІЗО, - адвокат Лисенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада розширила можливості АРМА у купівлі військових облігацій за валюту
|Державний оператор тилу відсторонив постачальника харчів для армії за невиконання контракту
|Україна продовжує переговори про спільне виробництво Patriot і ракет до них – посол
|ДТЕК Ахметова треба $350 млн на ремонт ТЕС. Одну з них відновлювати поки що не будуть
|Укренерго другий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи
|«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу
Бізнес
|Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі
|Європейська комісія може затвердити доступ до NFC для iPhone
|Мексика під тиском США припиняє стимулювання китайських виробників електромобілів
|У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok. Цього разу – в межах пакету іноземної допомоги
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва