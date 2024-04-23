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АНАЛІТИКА

Державний оператор тилу відсторонив постачальника харчів для армії за невиконання контракту

 

Державний оператор тилу відсторонив житомирське ТОВ "Твій хліб" від постачання харчів українським військовим за невиконання зобов'язань контракту.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

"Станом на 22 квітня постачальник ТОВ "Твій хліб" не виконав свої зобов'язання, тому його обсяги повністю перерозподілені на інші компанії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для виконання замовлень по Тернопільській, Чернігівській та Хмельницькій областях за результатами збору комерційних пропозицій був законтрактований ТОВ "Міт Пром".

Наразі 15 військових частин, забезпеченням яких займалося ТОВ "Твій хліб", визначені пріоритетними до постачання. Склади готові до відвантаження.

Як пвідомлялося, "Твій Хліб" у березні отримав контракт на 1,35 млрд грн на постачання у п'ять секторів.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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