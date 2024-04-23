Україна продовжує переговори про спільне виробництво Patriot і ракет до них – посол

Українська сторона продовжує роботу щодо налагодження спільного виробництва американських систем Patriot і ракет до них.

Про це посол України у США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Вона пригадала візити президента України до США у вересні і грудні минулого року, коли питання спільного виробництва Patriot було одним з найбільш обговорюваних.





"Між візитами вже було два засідання бізнесів, українських і американських, з усіма, тому що насправді Patriot - це не один навіть виробник, це декілька, які виробляють різні частини", - зазначила Маркарова.

"Активно працюємо. Ми... маємо почати самі виробляти дуже багато, як мінімум складових, а як максимум уже завершених деяких продуктів. Ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться", - наголосила вона.

Дипломатка зазначила, що сумним відкриттям цієї війни стало те, наскільки весь вільний світ не готовий до швидкого збільшення виробництва, коли це потрібно.

За її словами, з бізнесом одне з найбільших обговорень було саме про інвестиції і співвиробництво не тільки в питаннях співвиробництва зброї, але і тих частин, які стосуються матеріалів, які є "важливою невід'ємною складовою, щоб ці виробництва взагалі можна було десь запускати".

"Тому це велике глобальне стратегічне завдання і якраз це великий елемент економічної співпраці, але і також підвищення боєздатності і виробництва тих спроможностей, які потрібні Україні зараз негайно, але вони також будуть потрібні всім нам", - сказала посол.

Як повідомлялося, Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь може надійти в Україну вже у квітні.

ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини переконує США поставити Україні принаймні ще один комплекс Patriot, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону країни.