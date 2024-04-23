Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Економіку України очікує уповільнення, - консенсус-прогноз

10:48 23.04.2024 |

Економіка

 

За прогнозами експертів, зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2024 році очікується на рівні 3,6%. Економіка уповільниться після зростання на 5,3% у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, прогнози відновлювального зростання як на поточний рік, так і на подальшу перспективу наразі залишаються під великим впливом невизначеності, зокрема й щодо тривалості бойових дій і щодо обсягів та термінів надходження міжнародної фінансової допомоги.

Наразі експерти у своїх прогнозних сценаріях розділилися на дві групи: одна група включає оптимістично налаштованих експертів, які виходять з того, що війна закінчиться у 2024 році; інша група експертів припускає, що війна може тривати довше.

Економіку України очікує уповільнення, - консенсус-прогноз

 

Відповідно, враховуючи різні припущення щодо закінчення війни, цей випуск уперше містить консенсус-прогноз за двома сценаріями: перший, розрахований як усереднене значення, для якого основні прогнозні показники були оцінені експертами 4-х організацій на основі припущення щодо припинення війни у 2024 році, другий, розрахований як медіана, для якого показники було надано 8-ма організаціями, зважаючи на припущення, що війна триватиме й після 2024 року.

Так, експерти, які припускають закінчення війни у 2024 році, уже в наступному, 2025 році, прогнозують зростання реального ВВП у середньому на рівні 5%, а інші експерти мають більш стриману оцінку - зростання на рівні 3,5%.

На 2026-2027 роки експерти в основному припускають зростання економіки в рамках програм відновлення та відбудови, що відповідно підвищуватиме роль впливу інвестиційного попиту. Ураховуючи прогнози експертів, ВВП у 2027 році так і не досягне рівня 2021 року: становить 91% рівня 2021 року для сценарію закінчення війни у 2024 році, та 88% - для сценарію більш тривалої війни.

Що таке консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування - провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування. Враховувалися прогнози міністерств, державних інститутів, неурядових центрів та банків.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

За прогнозом НБУ, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Це відбудеться завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

У квітні МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться 2025 року до 6,5%, а 2026 року становитиме 5,0%.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7836
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 42,3118
  0,0703
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3897  0,17 0,42 39,9597  0,20 0,50
EUR 42,1145  0,21 0,50 42,9172  0,23 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,20 0,52 39,5950  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес