Економіку України очікує уповільнення, - консенсус-прогноз

За прогнозами експертів, зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2024 році очікується на рівні 3,6%. Економіка уповільниться після зростання на 5,3% у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, прогнози відновлювального зростання як на поточний рік, так і на подальшу перспективу наразі залишаються під великим впливом невизначеності, зокрема й щодо тривалості бойових дій і щодо обсягів та термінів надходження міжнародної фінансової допомоги.

Наразі експерти у своїх прогнозних сценаріях розділилися на дві групи: одна група включає оптимістично налаштованих експертів, які виходять з того, що війна закінчиться у 2024 році; інша група експертів припускає, що війна може тривати довше.

Відповідно, враховуючи різні припущення щодо закінчення війни, цей випуск уперше містить консенсус-прогноз за двома сценаріями: перший, розрахований як усереднене значення, для якого основні прогнозні показники були оцінені експертами 4-х організацій на основі припущення щодо припинення війни у 2024 році, другий, розрахований як медіана, для якого показники було надано 8-ма організаціями, зважаючи на припущення, що війна триватиме й після 2024 року.

Так, експерти, які припускають закінчення війни у 2024 році, уже в наступному, 2025 році, прогнозують зростання реального ВВП у середньому на рівні 5%, а інші експерти мають більш стриману оцінку - зростання на рівні 3,5%.

На 2026-2027 роки експерти в основному припускають зростання економіки в рамках програм відновлення та відбудови, що відповідно підвищуватиме роль впливу інвестиційного попиту. Ураховуючи прогнози експертів, ВВП у 2027 році так і не досягне рівня 2021 року: становить 91% рівня 2021 року для сценарію закінчення війни у 2024 році, та 88% - для сценарію більш тривалої війни.

Що таке консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування - провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування. Враховувалися прогнози міністерств, державних інститутів, неурядових центрів та банків.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

За прогнозом НБУ, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Це відбудеться завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

У квітні МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться 2025 року до 6,5%, а 2026 року становитиме 5,0%.