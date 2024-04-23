Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія зруйнувала понад 210 об'єктів портової інфраструктури – Мінвідновлення

09:31 23.04.2024 |

Економіка

 

Станом на 2024 рік в Україні є більше 210 об'єктів портової інфраструктури, які були повністю або частково зруйновані в результаті російських атак.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції "Відбудова України", який проводить Економічна правда.

"Це ми говоримо виключно про цивільні об'єкти портової територіальної структури, їх більше 210", - зауважив Васьов.

Водночас заступник міністра додав, що багато з цих об'єктів вже відновили.

Тим не менш, за його словами, держава продовжує підтримувати, розвивати та відновлювати всі можливі шляхи для експорту. Васьков наголосив, що і держава, і приватний бізнес, докладають зусиль, аби мати найбільшу кількість можливих альтернативних шляхів.

Зауважимо, що на грудень 2023 року, росіяни знищили понад 300 тис тонн зерна, атакувавши 184 об'єкти інфраструктури та сім цивільних суден.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7836
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 42,3118
  0,0703
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3897  0,17 0,42 39,9597  0,20 0,50
EUR 42,1145  0,21 0,50 42,9172  0,23 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,20 0,52 39,5950  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес