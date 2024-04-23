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Росія зруйнувала понад 210 об'єктів портової інфраструктури – Мінвідновлення
09:31 23.04.2024 |
Станом на 2024 рік в Україні є більше 210 об'єктів портової інфраструктури, які були повністю або частково зруйновані в результаті російських атак.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції "Відбудова України", який проводить Економічна правда.
"Це ми говоримо виключно про цивільні об'єкти портової територіальної структури, їх більше 210", - зауважив Васьов.
Водночас заступник міністра додав, що багато з цих об'єктів вже відновили.
Тим не менш, за його словами, держава продовжує підтримувати, розвивати та відновлювати всі можливі шляхи для експорту. Васьков наголосив, що і держава, і приватний бізнес, докладають зусиль, аби мати найбільшу кількість можливих альтернативних шляхів.
Зауважимо, що на грудень 2023 року, росіяни знищили понад 300 тис тонн зерна, атакувавши 184 об'єкти інфраструктури та сім цивільних суден.
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